Рынок акций РФ в среду превысил 2770п по индексу МосБиржи

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2770,53 пункта (+1,2%, максимум сессии - 2778,68 пункта), индекс РТС - 1125,93 пункта (+1,6%); лидировали в росте акции "ДОМ.РФ" (+3,3%), ПАО "Южуралзолото" (+2,6%), "Русала" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Полюса" (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 января, составил 77,5159 руб. (-30,88 копейки).

