Минэнерго отметило стабилизацию цен на топливо на независимых АЗС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство энергетики отмечает стабилизацию цен на топливо на независимых автозаправках, говорится в комментарии министерства, которое ведет работу по обеспечению стабильных поставок моторного топлива потребителям.

В ведомстве напомнили, что правительство в декабре 2025 года продлило запрет на экспорт бензина, а также на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. "Таким образом, весь дополнительный объем произведенных светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок, формируя запасы к весеннему периоду роста спроса. Положительное влияние на рост предложения также оказывает завершение ремонтных работ на НПЗ", - говорится в комментарии.

"В свою очередь, благоприятная ценовая ситуация в крупнооптовом и мелкооптовом сегменте на фоне насыщения внутренних региональных рынков топлива и своевременных принятых правительством мер обеспечила стабилизацию цен независимых сетей АЗС, что также благоприятно сказывается на увеличении конкуренции и системе распределения топлива", - подчеркнуло министерство.

