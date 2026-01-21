Поиск

Бензин на заправках с начала года подорожал на 1,3%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин за неделю с 13 по 19 января выросли 0,12%, сообщил Росстат.

В предыдущий статистический период - с 1 по 12 января (длинная статистическая "неделя" связана с праздничными выходными) - повышение составило 1,18%. До этого в течение почти двух месяцев потребительские цены на бензин показывали понижательную недельную динамику. Так, они снижались относительно предыдущей недели на 0,08% с 16 по 22 декабря, на 0,09% с 9 по 15 декабря, на 0,18% со 2 по 8 декабря, на 0,26% с 25 ноября по 1 декабря и с 18 по 24 ноября, на 0,22% с 11 по 17 ноября.

С начала года бензин по состоянию на 19 января подорожал на 1,3% при общей инфляции за этот период в 1,72%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 19 января была на уровне 65,47 рубля (на 12 января - 65,39 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,13 рубля (62,4 рубля), АИ-95 - 67,58 рубля. (67,5 рублей), АИ-98 - 90,64 рубля (90,45 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо (ДТ) выросли с 13 по 19 января на 0,11%. Ранее, с 1 по 12 января, цены на дизтопливо росли на 1,3% после увеличения на 0,09% с 16 по 22 декабря, на 0,22% с 9 по 15 декабря, на 0,14% со 2 по 8 декабря, на 0,35% с 25 ноября по 1 декабря, на 0,52% с 18 по 24 ноября, на 0,3% с 11 по 17 ноября. С начала года рост цен на ДТ составил 1,41%.

Средняя цена ДТ в стране на 19 января составляла 77,02 рубля за литр (на 12 января - 76,94 рубля)

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

