Уолл-стрит выросла на заявлениях Трампа и корпоративных отчетах

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду благодаря снижению напряженности вокруг Гренландии.

Также участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Акции Netflix Inc. упали на 2,2%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке в четвертом квартале 2025 года получил чистую прибыль и выручку чуть выше ожиданий аналитиков, при этом прогноз на 2026 год разочаровал инвесторов. Также компания приостановила программу выкупа акций на фоне ожидаемой сделки по покупке Warner Bros Discovery.

Тем временем цена бумаг United Airlines Holdings выросла на 2,2% после того, как авиакомпания отчиталась о росте чистой прибыли на 6% и выручки на 5% в минувшем квартале.

Капитализация Johnson & Johnson опустилась на 0,1%. Ведущий мировой производитель товаров для здоровья в октябре-декабре увеличил чистую прибыль на 49,1%, при этом скорректированная прибыль совпала с ожиданиями аналитиков.

Котировки акций Halliburton Co. увеличились на 4%. Американская нефтесервисная компания увеличила выручку в четвертом квартале 2025 года менее чем на 1%, однако показатель превзошел прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Travelers Cos. поднялась на 1,1%. Одна из крупнейших в США компаний в сфере страхования имущества и бизнеса значительно опередила прогнозы рынка по показателю скорректированной прибыли в прошлом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 1,21% и составил 49077,23 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,16% - до 6875,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,18% и завершил торги на отметке 23224,82 пункта.