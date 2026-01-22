Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренный рост в ожидании встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2784,81 пункта (+0,52%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,8%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (+1,6%), МКПАО "ВК" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Русала" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции "Полюса" (-1,1%).

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В свою очередь, Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона. Он также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера.

В преддверии нынешнего визита спецпосланник президента США отметил большой прогресс по этой теме, который удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

"Все хотят добиться мирного соглашения", - резюмировал Уиткофф.

В свою очередь, в среду Путин заявил, что также намерен обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп полагает, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. "Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта - ИФ)", - заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду. По словам Трампа, обе стороны в итоге хотят заключить соглашение, которое позволит завершить конфликт. Вместе с тем президент США подчеркнул, что если они этого не сделают, то "будут глупцами".

Также Трамп повторил мысль, что, по его мнению, когда РФ бывает готова решить конфликт, то Украина к этому оказывается не готова, и наоборот - когда Киев готов к урегулированию кризиса, такой готовности не наблюдается у Москвы. Он повторил и неоднократно озвученную им мысль, что конфликт осложняет взаимная неприязнь между лидерами РФ и Украины. "А это не очень помогает, когда вы пытаетесь решить проблему", - добавил президент США.

Позже Трамп на полях форума заявил, что, по его мнению, стороны украинского конфликта приближаются к урегулированию. "Я думаю, что мы приближаемся", - сказал глава Белого дома. Он отметил, что его зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и "многие другие люди, которые работают" над урегулированием, "проделали великолепную работу".

Кроме того, президент США заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. "Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей следки по Гренландии и в целом - по всей Арктике". "Это решение, если его удастся согласовать, будет отличным для США и всех стран НАТО", - заверил президент США. Он пояснил, что дальнейшей работой по этой теме будут заниматься, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф.