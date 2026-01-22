Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню в ожидании позитива в политике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На открытии торгов в четверг на "Московской бирже" рубль немного дорожает к юаню в ожидании переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

За первую минуту торгов юань подешевел на 0,1 копейки, до 10,954 рубля. При этом юань оказался на 15,7 копейки. ниже уровня действующего официального курса.

Новостной фон и приближение январского налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 рубля и допускаем при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти откат курса к декабрьским минимумам", - указывает эксперт.

Президент Владимир Путин в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона. Он также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера. Кушнер уже сопровождал Уиткоффа в его поездках в Москву, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

В преддверии нынешнего визита спецпосланник президента США отметил большой прогресс по этой теме, который удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

Инфляция в России с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил Росстат.

С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января 2026 и 2025 годов следует, что годовая инфляция на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть колеблются от небольшого минуса к небольшому плюсу утром в четверг на фоне ослабления напряженности вокруг Гренландии.

К 10:05 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15% до $65,13 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,05%, до $60,58 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в Truth Social, что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который выйдет позднее в четверг. По данным Американского института нефти API, запасы на прошлой неделе выросли на 3,04 млн баррелей.