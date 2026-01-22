Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно подрос в ожидании встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США для переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне выросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $65 за баррель); сдерживающим фактором выступают данные Росстата об ускорении инфляции в январе. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2778,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1129,07 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "Русала" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 января, составляет 77,5159 руб. (-30,88 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент РФ в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В свою очередь, Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона. Он также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера.

В преддверии нынешнего визита спецпосланник президента США отметил большой прогресс по этой теме, который удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

"Все хотят добиться мирного соглашения", - резюмировал Уиткофф.

В свою очередь, в среду Путин заявил, что также намерен обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп полагает, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Экспорт Японии в декабре 2025 года увеличился на 5,1% относительно того же месяца предыдущего года и составил рекордные 10,41 трлн иен ($65,61 млрд), сообщило в четверг министерство финансов страны. Показатель растет четвертый месяц подряд. В ноябре экспорт повысился на 6,1%. Аналитики в среднем ожидали такого же подъема и в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Импорт Японии в декабре вырос на 5,3% и составил 10,31 трлн иен - темпы подъема и объем закупок обновили максимумы за 11 месяцев. Эксперты прогнозировали увеличение импорта на 3,6%. В ноябре показатель повысился на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов обновил исторический максимум, несмотря на слабую статистику по ВВП.

Экономика Южной Кореи в IV квартале 2025 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи. Это максимальные темпы спада за три года. Аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В третьем квартале объем экономики страны вырос на 1,3%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $65,19 за баррель (-0,1% и +0,5% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $60,63 за баррель (+0,02% и +0,4% накануне).

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.