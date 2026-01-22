Главным претендентом на руководство ЕЦБ назван экс-президент ЦБ Нидерландов Кнот

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший руководитель ЦБ Нидерландов Клаас Кнот - наиболее вероятным преемник Кристин Лагард на посту президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), считают опрошенные агентством Bloomberg экономисты.

По результатам опроса Кнот опережает бывшего руководителя ЦБ Испании Пабло Эрнандеса де Коса и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, которые занимают второе и третье место.

Срок службы Лагард на посту президента ЕЦБ завершается в октябре 2027 года без возможности его продления. Большинство респондентов агентства ожидают, что решение относительно выбора следующего главы регулятора будет принято во втором квартале 2027 года.

Кнот возглавлял ЦБ Нидерландов в течение 14 лет, два срока подряд вплоть до конца июня 2025 года. С 1 июля главой Центробанка страны стал Олаф Слейпен.

В октябре Лагард заявила, что считает Кнота подходящим кандидатом на пост главы ЕЦБ, отметив, что "у него есть интеллект, выдержка и способность взаимодействовать с другими людьми".

Де Коса, который в настоящее время является главой Банка международных расчетов (BIS), Лагард называла "отличным командным игроком" и "очень вдумчивым экономистом". Он покинул пост главы ЦБ Испании в 2024 году.

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель имеет наилучший набор навыков, чтобы сменить Лагард по истечении ее срока. В этом рейтинге второе место занимает де Кос, а Кнот - лишь третье.

Ранее на этой неделе стало известно, что Еврогруппа проголосовала за назначение главы ЦБ Хорватии Бориса Вуйчича следующим заместителем председателя ЕЦБ. Вуйчич займет новый пост с 1 июня и станет первым представителем Восточной Европы в исполнительном совете регулятора.