Эксперты ждут досрочного ухода Лагард с поста главы ЕЦБ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Досрочный уход Кристин Лагард с поста президента Европейского центрального банка является наиболее вероятным сценарием для большинства экспертов, принявших участие в опросе Bloomberg.

Более половины респондентов агентства полагают, что Лагард покинет пост уже в 2026 году. Менее 30% опрошенных считают, что Лагард доработает в должности главы ЕЦБ до завершения ее восьмилетнего срока в октябре 2027 года.

В случае преждевременной отставки Лагард наилучшие шансы занять ее место будут у экс-главы ЦБ Нидерландов Клааса Кнота, полагают 57% опрошенных. На случай, если Лагард доработает до конца своего срока, наиболее вероятным ее преемником считается экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, возглавляющий в настоящее время Банк международных расчетов.

Ранее в феврале Financial Times сообщила, что Лагард может досрочно уйти из ЕЦБ. По данным FT, она может уйти в отставку до президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле 2027 года. В ЕЦБ заявили, что "Лагард не принимала никаких решений относительно окончания своего срока".

Сама Лагард сказала The Wall Street Journal Лагард, что ее "базовый сценарий" - работать на посту президента ЕЦБ до конца срока.