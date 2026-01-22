"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ГК "Автодор" обсуждает параметры индексации тарифов за проезд по своим трассам, которая необходима на фоне инфляции и роста затрат на содержание дорожной сети, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Мы, безусловно, будем рассматривать этот вопрос в соответствии с экономическим развитием страны. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе и на содержание дорог. Поэтому - конечно, рассматриваем", - сказал Петушенко журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли "Автодор" повышение тарифов для пользователей.

Возможных параметров индексации он не уточнил, но отметил, что в госкомпании стремятся к сбалансированному решению без негативных последствий и учитывают "те индикативы, которые есть".

"Мы понимаем, что излишнее увеличение тарифа может повлечь за собой уменьшение трафика. С другой стороны, мы также четко понимаем, что затраты на содержание дорог тоже растут. У нас есть обязательства по содержанию, по сохранности дорог. И в тех цифрах, которые были раньше, мы просто не добьемся экономического эффекта, который необходим. С другой стороны, у нас есть обязательства по возврату средств - мы же строим платные дороги за счет привлечения средств. Они тоже привязаны к индексу потребительских цен, и к другим индикативам. Поэтому решение надо выверить очень взвешенно - чтобы и потребитель не почувствовал, и дорога не проиграла в своих эксплуатационных характеристиках", - сказал Петушенко.

Председатель правления "Автодора" подчеркнул, что повышение тарифов планируется избирательным, в зависимости от конкретной дороги и конкретных участков.

Последний раз тарифы на трассах "Автодора" корректировались в феврале 2025 г. - тогда они в среднем выросли на 7-9%. До этого тарифы на сети госкомпании повышались в апреле 2024 г., тоже примерно на 7-9%.

По данным Росстата, инфляция в РФ за 2025 г. составила 5,59%, в 2024 г. - 9,52%, в 2023 г. - 7,42%, в 2022 г. - 11,94%, в 2021 г. - 8,39%, в 2020 г. - 4,9%, в 2019 г. - 3,0%.

Госкомпания "Автодор" выступает государственным заказчиком при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте федеральных автодорог, формируя транзитные автодорожные коридоры с севера на юг и с запада на восток по территории РФ. Общая протяженность дорог в доверительном управлении госкомпании составляет почти 6 тыс. км, из которых почти 3,7 тыс. - платные. Речь идет, в частности, о трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), А-105 подъездная дорога к аэропорту Домодедово и А-107 "Московское малое кольцо". Также "Автодор" построил и эксплуатирует М-12 от Москвы до Казани и далее до Екатеринбурга, которую планируют продлить на восток страны.