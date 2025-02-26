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Сбор платы на трассах "Автодора" в 2024 году вырос в 1,5 раза до 112 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Объем сбора платы с автотрасс сети госкомпании "Автодор" по итогам 2024 года составил 112 млрд рублей, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

"В прошлом году мы собрали 112 млрд рублей за счет платности, что позволяет обслуживать все ранее взятые на себя обязательства", - сообщил руководитель госкомпании на пленарной сессии форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

Изначально госкомпания ставила план сбора платы в прошлом году на уровне 105 млрд руб. Таким образом, фактически достигнутый результат оказался на 7% выше планового и, как уточнили в пресс-службе "Автодора", почти в 1,5 раза больше итога 2023 года.

Ранее госкомпания сообщала, что трафик на ее сети за прошлый год вырос на треть, до 379 млн проездов. Динамика была связана, в частности, с вводом новых участков автотрасс. В конце 2023 года было запущено движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани, в июле 2024 года был открыт обход Твери на М-11 "Нева", который соединил Москву и Санкт-Петербург и завершил формирование скоростного коридора длиной 1,52 тыс. км от Петербурга до Казани.

Самой востребованной у автомобилистов в прошлом году традиционно стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". На нее пришлось более 179 млн проездов – на 24% больше, чем в 2023 году.

По Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области в 2024 году автомобилисты совершили более 80,2 млн поездок. По скоростному участку трассы М-3 "Украина" со 124-го по 194-й км в Калужской области – свыше 10,5 млн проездов. По М-1 "Беларусь" с 33-го по 66-й км в Московской области – 10,8 млн проездов (+5%).

Автодор М-12 М-11
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