Кабмин направит 26,5 млрд руб. на льготное кредитование АПК, прежде всего на посевную

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 26,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для АПК, прежде всего на проведение весенней посевной кампании, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Правительство предусмотрело в федеральном бюджете финансирование, которое обеспечит аграриям доступ к льготным кредитам. Выделим порядка 26,5 млрд рублей на приоритетные направления в агропроме. Но, в первую очередь, это, конечно, сезонные полевые работы, - сказал Мишустин. - Чем раньше сельхозпроизводители получат средства, тем оперативнее смогут начать готовить технику, топливо, удобрения, семена".

По его словам, на эти цели планируется направить большую часть ресурсов, "чтобы гарантировать успешное проведение посевной кампании".

Остальные средства будут направлены на предоставление краткосрочных займов для молочного скотоводства.

"Рассчитываем, что такая господдержка улучшит устойчивость хозяйств и позволит выполнять задачи продовольственной безопасности по обеспечению молоком и молочными продуктами, а также и дальше собирать хорошие урожаи", - добавил глава правительства.

