Поиск

Новак оценил производство СПГ в РФ в 2025 году на уровне 32 млн т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в 2025 году составило "порядка 32 млн тонн" – такую оценку привел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Россия – четвертый крупнейший производитель СПГ (порядка 32 млн тонн в 2025 году, 7% мирового рынка)", - отметил он.

Росстат пока не публиковал статистику производства СПГ за 12 месяцев. Если экстраполировать среднесуточное производство СПГ на декабрь, то итоговый результат 2025 года может сложиться на уровне 33 млн тонн. В 2024 году в стране было выпущено 34,7 млн тонн СПГ.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Новак отметил, что "продолжается планомерная диверсификация поставок на Восток: в прошлом году доля поставок газа в дружественные страны приблизилась к 70%, в том числе по СПГ – около 25%".

Доля дружественных стран в экспорте газа возросла на фоне увеличения экспорта в ряд стран СНГ, сокращения поставок в Европу и продолжающегося роста поставок в Китай. Экспорт в Китай по "Силе Сибири" в 2025 году, по предварительным оценкам, составил порядка 38 млрд кубометров, то есть газопровод вышел на проектную мощность. Ведется работа над новыми маршрутами поставок на Востоке.

Развитию производственного потенциала способствуют технологические успехи. К концу 2025 года импортозамещен 21 (накопленным итогом) вид СПГ-оборудования. Это криогенные насосы, компрессоры, запорно-регулирующая арматура и прочее специализированное оборудование, благодаря чему СПГ-проекты могут реализовываться на российских технологиях сжижения природного газа.

По оценке Новака, в 2025 году мировой спрос на газ увеличился примерно на 1%. Основной рост обеспечили Европа и Северная Америка, где неблагоприятные погодные условия повысили потребление в электроэнергетике и ЖКХ. Также наблюдается рост спроса на Ближнем Востоке и в Африке по мере увеличения потребления газа в промышленности и для генерации электроэнергии. По итогам прошлого года спрос на газ в мире составил 4,3 трлн куб. м.

"Особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 года мировой экспорт СПГ вырос почти в 4 раза, достигнув порядка 430 млн тонн в 2025 году. Доля СПГ в мировой торговле газом составила около 45%. Состав экспортеров постоянно расширяется, что говорит о глубокой структурной трансформации газового рынка. Темпы прироста мировой торговли СПГ в разы превышает темпы роста спроса на газ в мире", - отметил автор публикации.

"В ближайшие 5-10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600-650 млн тонн, почти на 50% превысив уровень 2025 года. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса", - не исключил вице-премьер.

Александр Новак СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

 "Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

 На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

"Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

 "Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Сбербанк оптимистично смотрит на дивидендные выплаты за 2025 год

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Росстат сообщил о подорожании огурцов в январе на 28,5%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });