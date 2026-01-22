Новак оценил производство СПГ в РФ в 2025 году на уровне 32 млн т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в 2025 году составило "порядка 32 млн тонн" – такую оценку привел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Россия – четвертый крупнейший производитель СПГ (порядка 32 млн тонн в 2025 году, 7% мирового рынка)", - отметил он.

Росстат пока не публиковал статистику производства СПГ за 12 месяцев. Если экстраполировать среднесуточное производство СПГ на декабрь, то итоговый результат 2025 года может сложиться на уровне 33 млн тонн. В 2024 году в стране было выпущено 34,7 млн тонн СПГ.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Новак отметил, что "продолжается планомерная диверсификация поставок на Восток: в прошлом году доля поставок газа в дружественные страны приблизилась к 70%, в том числе по СПГ – около 25%".

Доля дружественных стран в экспорте газа возросла на фоне увеличения экспорта в ряд стран СНГ, сокращения поставок в Европу и продолжающегося роста поставок в Китай. Экспорт в Китай по "Силе Сибири" в 2025 году, по предварительным оценкам, составил порядка 38 млрд кубометров, то есть газопровод вышел на проектную мощность. Ведется работа над новыми маршрутами поставок на Востоке.

Развитию производственного потенциала способствуют технологические успехи. К концу 2025 года импортозамещен 21 (накопленным итогом) вид СПГ-оборудования. Это криогенные насосы, компрессоры, запорно-регулирующая арматура и прочее специализированное оборудование, благодаря чему СПГ-проекты могут реализовываться на российских технологиях сжижения природного газа.

По оценке Новака, в 2025 году мировой спрос на газ увеличился примерно на 1%. Основной рост обеспечили Европа и Северная Америка, где неблагоприятные погодные условия повысили потребление в электроэнергетике и ЖКХ. Также наблюдается рост спроса на Ближнем Востоке и в Африке по мере увеличения потребления газа в промышленности и для генерации электроэнергии. По итогам прошлого года спрос на газ в мире составил 4,3 трлн куб. м.

"Особенно быстро растет сегмент сжиженного природного газа (СПГ). С 2000 года мировой экспорт СПГ вырос почти в 4 раза, достигнув порядка 430 млн тонн в 2025 году. Доля СПГ в мировой торговле газом составила около 45%. Состав экспортеров постоянно расширяется, что говорит о глубокой структурной трансформации газового рынка. Темпы прироста мировой торговли СПГ в разы превышает темпы роста спроса на газ в мире", - отметил автор публикации.

"В ближайшие 5-10 лет мировой экспорт СПГ может вырасти до 600-650 млн тонн, почти на 50% превысив уровень 2025 года. Главным драйвером станут страны АТР, прежде всего Китай и Индия, на долю которых придется до 40% мирового прироста спроса", - не исключил вице-премьер.