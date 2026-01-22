Рост рынка акций на ожиданиях переговоров США-РФ по Украине сдержало укрепление рубля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Подъем рынка акций РФ в четверг на ожиданиях итогов встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США для переговоров по украинскому урегулированию был нивелирован резким укреплением рубля в преддверии внешнеполитического позитива; также фактором давления выступили данные Росстата об ускорении инфляции в январе и просевшая в рамках коррекции нефть (фьючерс на Brent опустился к $64,3 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2770 пунктов после локального роста днем выше 2790 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2768,02 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1146,77 пункта (+1,9%); лидерами снижения выступили бумаги "Полюса" (-1,1%), "ММК" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), но выросли акции "ВК" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составил 76,0382 руб. (-1,48 рубля).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,7%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "Русала" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что прошедшие в Давосе переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошли хорошо, отметив, что все хотят завершения конфликта. "Я провел очень хорошую встречу с Зеленским, все хотят, чтобы конфликт завершился", - приводит слова президента Sky News.

Трамп отметил, что американские переговорщики позже проведут встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Издание The Financial Times (FT) сообщило в четверг, что Трамп и Зеленский в ходе встречи "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе не подписали подготовленные для этих переговоров документы. Издание отмечает, что встреча лидеров продлилась около часа, "стороны не достигли никакого соглашения, что стало провалом для Зеленского, который пытался получить от своего американского коллеги заверения о поддержке Украины".

Президент РФ вечером в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона, а также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера.

Путин накануне заявил, что также намерен обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

В четверг Уиткофф заявил, что решение кризиса на Украине вступило в финальную фазу. "Мы сейчас в конце процесса. И я действительно настроен оптимистично", - сказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, "достигнуто много успехов".

Издание FT также сообщило в четверг со ссылкой на источник, что позиция РФ по украинскому урегулированию способствовала тому, что США, ЕС и Киев пока не стали подписывать план финансовой помощи Украине на $800 млрд.

Собеседник издания отметил, что Вашингтон сначала хочет дождаться итогов встречи Путина Уиткоффом и Кушнером в Москве. Источники FT отметили, что промедление с принятием плана восстановления Украины также связано с разногласиями США и европейских стран по поводу Гренландии и создаваемого Вашингтоном Совета мира.

Оценки аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в четверг пытался пробиться к "круглому" уровню 2800 пунктов, но ближе к вечеру энтузиазм участников торгов поутих. Рынок чутко реагирует на новости с геополитического фронта. Встреча президентов США и Украины в Давосе завершилась без каких-либо конкретных результатов.

Путин вечером в четверг встретится с представителями Трампа, чтобы обсудить детали мирного соглашения по Украине. В то же время сообщалось о задержании ВМФ Франции в Средиземном море танкера, следовавшего из РФ.

Внешнерыночный фон улучшился. В Китае инвесторы сохраняют надежду, что Пекин в этом году реализует новые меры стимулирования для поддержки экономического роста. Президент США Трамп смягчил свою позицию по Гренландии, отказавшись от карательных пошлин против европейских стран и исключив силовой захват острова. Кроме того, ВВП США в III квартале 2025 года, согласно промежуточным данным, увеличился на 4,4% год к году, тогда как эксперты не ожидали пересмотра с первоначальной оценки роста в 4,3%. Из негативных факторов для акций Шепелев выделил продолжающееся укрепление рубля и данные Росстата об увеличении инфляции. Кроме того, смягчение рисков вокруг Гренландии привело к откату котировок золота из района исторических максимумов.

В пятницу появятся первые оценки январских индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США, МЭА обнародует квартальный отчет по рынку газа, Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.

"Приближение выходных может обусловить снижение торговой активности, но если появятся яркие новости, возможны сильные движения. Для индекса МосБиржи торговый диапазон пока остается прежним - 2700-2800 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, к вечеру в четверг индекс МосБиржи совершил откат из-за укрепления рубля, показав околонулевую динамику к закрытию основных торгов.

Новости о продолжении переговорного процесса между Россией и США поддерживали российский рынок в течение недели, однако в преддверии скорых переговоров между представителями США с Путиным новостной фон стал напряженнее из-за действий Франции и Германии. Негативная динамика, в частности, наблюдалась в акциях "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые так и не перешли к росту после дивидендной отсечки. Поддержку акциям "Полюса" оказывали высокие цены на золото, которые согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs могут достичь $5400 за унцию к концу 2026 года, отметил Алексеев.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, триггером повышения торговой активности и спроса на акции выступили сообщения о встрече Уиткоффа и Кушнера с президентом России, настроившие на позитивные подвижки в процессе мирного урегулирования на Украине.

"В целом рынок демонстрирует настрой на рост: инвесторы уже отчасти "заложились" на позитивные сигналы по геополитике и могут продолжить покупки в случае подтверждения ожиданий, что способно вывести индекс МосБиржи выше 2800 пунктов. Однако при отсутствии новостной подпитки индекс достаточно оперативно может вернуться к месячным минимумам", - считает Локтюхов.

Аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов отмечает оптимистичный настрой на мировых рынках после ослабления торговой и геополитической напряженности между США и Европой на фоне заявлений Трампа о снятии угрозы пошлин в отношении Европы и отказе от использования силы для приобретения Гренландии - это снизило глобальные риски и поддержало аппетит к риску.

На рынке акций РФ инвесторы ожидают результатов встречи Путина со спецпосланниками президента США для обсуждения перспектив украинского урегулирования. При этом сдерживающим фактором выступают снижение нефти и новые данные Росстата об ускорении инфляции в январе, что уменьшает вероятность смягчения монетарной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании (ставка, вероятно, останется на уровне 16%).

Индекс МосБиржи к вечеру притормозил подъем, но целью "быков" является пробой и закрепление выше рубежа 2800 пунктов. Поддержкой в случае коррекции выступит уровень 2700 пунктов, вблизи которого проходит линия 50-дневной SMA, отмечает Магомедов.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%). В Европе нет единого вектора (индексы CAC40, FTSE просели на 0,03-0,5%, DAX вырос 1,2%), но "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 по Москве выросли на 0,6-0,8%).

Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии. Трамп отметил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

"Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей сделки по Гренландии и в целом - по всей Арктике".

Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов обновил исторический максимум несмотря на слабую статистику по ВВП.

Экономика Южной Кореи в IV квартале 2025 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи. Это максимальные темпы спада за три года. Аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В третьем квартале объем экономики страны вырос на 1,3%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в четверг цены корректируются вниз из-за ослабления напряженности вокруг Гренландии, внимание игроков вновь переключилось на перспективы спроса и предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $64,34 за баррель (-1,4% и +0,5% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $59,75 за баррель (-1,4% и +0,4% накануне).

"Сейчас мы видим снижение премии за риск, связанный с событиями вокруг Гренландии и ситуацией в Иране", - отмечает аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (-4%), ПАО "Займер" (-3,9%), ПАО "Лензолото" (-2,4%), "Самараэнерго" (-2,4% и -2,8% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,2%), "РусГидро" (-2%).

Акции "РусГидро" просели на фоне известий, что компания не будет выплачивать дивиденды в 2026 году, о чем заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о перспективах развития энергетики Дальнего Востока.

"Прежде всего надо строить новые мощности и повышать эффективность работы уже имеющихся. Кроме того, нам необходимо улучшить логистику завоза энергоносителей, потому что Дальний Восток огромный, и у нас немного сложно работают системы регулирования", - рассказал Трутнев о текущих задачах.

"Кроме того, мы видим целый ряд проектов, в которых некоторые технологические улучшения могут позволить сэкономить много денег. Такая задача тоже стоит", - отметил он.

"Для этого мы планируем использовать средства, полученные от дивидендов "РусГидро", которые в этом году принято решение не выплачивать", - заключил курирующий Дальний Восток вице-премьер.

Выросли акции ПАО "НПО "Наука" (+9,8%), "ТГК-14" (+9,6%), "ТГК-2" (+6,9% и +4,1% "префы"), "ТГК-1" (+5,8%), ПАО "Диод" (+5,8%), ПАО "Юнипро" (+5,1%), ПАО "Левенгук" (+3,5%), "Башнефти" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,08 млрд рублей (из них 6,78 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,5 млрд рублей на акции "Т-Технологии").