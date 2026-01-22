Поиск

Paramount продлила срок предложения акционерам Warner Bros. Discovery до 20 февраля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Paramount Skydance Corp. продлила срок действия недружественного предложения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) примерно на месяц, до 20 февраля, чтобы дать акционерам больше времени на раздумья.

К 21 января, первоначально заявленной дате, Paramount получила заявки на продажу от держателей 168,5 млн акций WBD, что составляет 6,8% от общего количества бумаг в обращении.

Paramount подтвердила свое намерение выкупить акций WBD по цене $30 за бумагу и намерена предоставить инвесторам время на то, чтобы они поняли, что её предложение превосходит конкурирующее со стороны Netflix Inc..

Во вторник стало известно, что Netflix изменила предложение о покупке активов WBD (киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max) и согласилась оплатить сделку полностью денежными средствами. В начале декабря Netflix объявила о сделке по цене $27,75 за акцию, причем $23,25 планировалось оплатить денежными средствами, еще $4,5 - акциями Netflix.

Paramount предлагает купить всю WBD с сегментом Global Networks, в который входят известные развлекательные, спортивные и новостные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает выделение Global Networks в самостоятельную компанию.

Предложение Paramount оценивает WBD в $108,4 млрд, Netflix - в $82,7 млрд.

Котировки акций Paramount растут на 2,5% в ходе торгов в четверг. Бумаги Netflix подешевели на 1,6%, WBD - на 0,5%.

