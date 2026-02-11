Поиск

Инвестор-активист Ancora хочет сорвать сделку Warner Bros. Discovery с Netflix

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский инвестфонд Ancora Holdings консолидировал пакет акций медиакомпании Warner Bros. Discovery (WBD) примерно на $200 млн и планирует противостоять ее сделке с Netflix Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По мнению Ancora, руководство WBD не установило необходимый контакт с Paramount Skydance Дэвида Эллисона после того, как та подала собственное предложение о покупке Netflix. Фонд намерен продолжить покупку акций WBD и 10 февраля направил ее главе Дэвиду Заславу электронное письмо, предупредив о возможности начать кампанию по борьбе за голоса акционеров, если совет директоров медиакомпании не обсудит более выгодную дои них сделку с Paramount, говорят источники. Paramount также угрожала такой кампанией.

В декабре 2025 года Netflix договорилась о покупке ряда активов WBD - киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max. При этом сегмент Global Networks, в который входят известные развлекательные, спортивные и новостные телеканалы (включая CNN, TNT Sports и Discovery), предполагается выделить в самостоятельную компанию.

Позднее Paramount сделала недружественное предложение о покупке всей WBD и продолжает вести борьбу за медиакомпанию.

Paramount готова заплатить по $30 за акцию WBD, тогда как Netflix предлагает по $27,75. Исходя из предложения Paramount WBD оценивается в $108,4 млрд, Netflix - в $82,7 млрд.

10 февраля стало известно, что Paramount готова предложить дополнительные денежные средства за каждый квартал с начала 2027 года, в течение которого сделка не будет закрыта. Также она согласилась покрыть компенсацию в размере $2,8 млрд, которую WBD должна будет выплатить за расторжение сделки с Netflix.

Голосование акционеров WBD ожидается в марте.

