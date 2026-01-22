Сбер приобрел 41,9% производителя микроэлектроники ГК "Элемент" за 27 млрд руб.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сбер стал владельцем 41,9% производителя микроэлектроники ГК "Элемент", выкупив 37,6% акций у ПАО АФК "Система" и 4,3% у миноритариев, сообщила финансовая группа.

Согласно сообщению банка, сделка закрыта, ее сумма - 27 млрд рублей. АФК "Система" полностью вышла из капитала ГК.

Сбер также сообщил, что "в лице" ООО "Интегральные системы" направит обязательное предложение о приобретении акций ГК "Элемент" у других акционеров. "Цена приобретения будет определена в соответствии с требованиями законодательства и, с учетом цены в сделке, в любом случае составит не ниже 0,1372 рубля за одну акцию", - указано в релизе.

Группа "Элемент" образована в 2019 году на базе активов "Системы" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники, она объединяет порядка 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в РФ - "Микрон". Весной 2024 года "Элемент" провел IPO на "СПБ бирже", позже получил вторичный листинг на МосБирже.

Ранее на этой неделе "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли "Системы" в "Элементе".

Ростех, в свою очередь, сообщил в четверг, что сохранит свою долю ПАО "Элемент" в размере 41,66% на фоне вхождения Сбера в капитал ГК.

"Сейчас на долю "Элемента" приходится свыше 50% всего объема отечественного производства электронных компонентов. Дальнейший путь отрасли сопряжен со значительными инвестициями в науку, модернизацию производственной базы, разработку новых изделий. Эти планы тесно увязаны с развитием высокотехнологичной промышленности в целом. Поэтому мы приветствуем вхождение крупнейшего российского банка в капитал группы "Элемент", - сказал заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров, слова которого приведены в релизе.

"Выход корпорации из капитала ПАО "Элемент" успешно завершил инвестиционный цикл, начатый более 25 лет назад, когда АФК "Система" приобрела первые активы в отрасли микроэлектроники, переживавшей серьезные экономические трудности", - отмечается в сообщении "Системы". При этом продажа доли в "Элементе" стратегическому инвестору "с сильной репутацией и компетенциями" придаст серьезный импульс дальнейшему развитию важного для страны сектора промышленности, подчеркивает глава АФК Тагир Ситдеков.

Предполагается, что по итогам сделки структура владения активами ГК "Элемент" останется неизменной, за исключением АО "Корпорация Роботов" (развивает направление промышленной робототехники), которое перейдет под управление АФК "Системы".

"Это позволит избежать внутренней конкуренции с активами "Ростеха" и Сбера, развивающими собственные проекты в данном направлении", - поясняет АФК в своем сообщении.

Приобретение ПАО "Элемент" не окажет существенного влияния на финансовый результат группы Сбер, "при этом создаст синергетический эффект для развития приоритетных направлений технологического бизнеса Сбера и будет содействовать укреплению технологического суверенитета России".

Сделка по покупке доли в "Элементе" будет отражена в отчетности банка в I квартале 2026 года по методу долевого участия.