Трамп подал иск к JPMorgan на $5 млрд из-за закрытия его счетов в 2021 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подал в суд иск к JPMorgan Chase & Co. и его главному исполнительному директору Джейми Даймону, которых он обвиняет в несправедливом закрытии его банковских счетов по политическим причинам. Трамп требует $5 млрд компенсации.

Это серьезная эскалация конфликта между Трампом и крупнейшим банком США по объему активов, пишет Financial Times.

В августе 2025 года президент рассказал об отказе банка работать с ним после завершения его первого президентского срока в 2021 году.

В иске, поданном в суд штата Флорида в округе Майами-Дейд, утверждается, что JPMorgan в феврале 2021 года уведомил его и аффилированные с ним компании о планируемом закрытии счетов в течение двух месяцев. "Одностороннее решение было принято банком по политическим и социальным мотивам" с целью дистанцироваться от "президента Трампа и его консервативных политических взглядов", говорится в иске.

По мнению Трампа, JPMorgan лишил его банковского обслуживания, "посчитав, что политическая конъюнктура в тот момент благоприятствовала такому шагу".

В ноябре банк сообщил, что американские регуляторы проверяют его практики, чтобы оценить, предоставляет ли банк справедливый доступ к своим услугам.

"Мы сожалеем, что президент Трамп подал иск против нас, и считаем этот иск безосновательным, - заявил JPMorgan. - Мы уважаем право президента подать иск и наше право защищать себя - для этого и существуют суды".

В заявлении также говорится, что банк не закрывает счета по политическим или религиозным причинам, а делает это лишь в тех случаях, когда они "создают юридические или регуляторные риски", причем часто такие решения принимаются из-за требований и ожиданий регуляторов.