Казахстан и США подтвердили заинтересованность в расширении энергетического сотрудничества

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Казахстан и Соединенные Штаты подтвердили взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, сообщило Минэнерго Казахстана.

В министерстве 23 января прошла встреча с представителями Минэнерго США и посольства США в Казахстане - Дэвидом Уилбором и Гордоном Тейтом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического диалога.

Особое внимание было уделено реализации стратегических приоритетов Казахстана в нефтегазовой отрасли. В частности, вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов отметил ключевую роль крупных нефтегазовых проектов, которые имеют важнейшее значение для экономики страны и обеспечения энергетической безопасности.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в угольной отрасли и сфере углехимии, включая внедрение современных технологий переработки угля, повышение эффективности производства и экологических стандартов с использованием международного опыта.

На встрече была подчеркнута роль платформы Strategic Energy Dialogue (SED) между Казахстаном и США как ключевого институционального механизма взаимодействия, позволяющего расширять экспертное сотрудничество, обмениваться лучшими практиками и вырабатывать согласованные подходы по приоритетным направлениям энергетической политики.

"По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, развитии стратегического диалога в энергетической сфере и активном участии Казахстана в ключевых международных отраслевых площадках, включая CERAWeek", - говорится в сообщении.