Поиск

Казахстан и США подтвердили заинтересованность в расширении энергетического сотрудничества

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Казахстан и Соединенные Штаты подтвердили взаимную заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, сообщило Минэнерго Казахстана.

В министерстве 23 января прошла встреча с представителями Минэнерго США и посольства США в Казахстане - Дэвидом Уилбором и Гордоном Тейтом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического диалога.

Особое внимание было уделено реализации стратегических приоритетов Казахстана в нефтегазовой отрасли. В частности, вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов отметил ключевую роль крупных нефтегазовых проектов, которые имеют важнейшее значение для экономики страны и обеспечения энергетической безопасности.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в угольной отрасли и сфере углехимии, включая внедрение современных технологий переработки угля, повышение эффективности производства и экологических стандартов с использованием международного опыта.

На встрече была подчеркнута роль платформы Strategic Energy Dialogue (SED) между Казахстаном и США как ключевого институционального механизма взаимодействия, позволяющего расширять экспертное сотрудничество, обмениваться лучшими практиками и вырабатывать согласованные подходы по приоритетным направлениям энергетической политики.

"По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, развитии стратегического диалога в энергетической сфере и активном участии Казахстана в ключевых международных отраслевых площадках, включая CERAWeek", - говорится в сообщении.

Минэнерго Казахстан США CERAWeek Гордон Тейт Дэвид Уилбор Санжар Жаркешов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

 Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });