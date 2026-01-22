Казахстан вступил в Совет мира без внесения финансового взноса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Казахстан вступил в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, без внесения какого-либо финансового взноса, сообщила в четверг пресс-служба президента республики.

Как заявили в пресс-службе, это "полностью соответствует положениям устава" данной структуры.

Там пояснили, что упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 млрд не является условием членства. "Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для вступления в Совет мира требуется "исключительно суверенное решение государства". "С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года", - добавили в пресс-службе.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому поручено управлять анклавом.

В четверг в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира. Вместе с президентом США учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на церемонии подписания, заявил, что Совет мира будет работать не только над достижением мира в Газе, но и над урегулированием других глобальных конфликтов.