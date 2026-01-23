Поиск

Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 28 января останутся нулевыми

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 28 января третью неделю подряд будет нулевой, сообщает Минсельхоз.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также останутся нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Срок действия пошлин - по 3 февраля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226,3 за тонну на пшеницу ($227,7 за предыдущий период), $201,2 - на ячмень ($203,8), $203,3 - на кукурузу ($199,6).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

