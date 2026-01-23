Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного подешевел после сильного роста в предыдущие дни, так как участники рынка фиксировали прибыль перед выходными днями в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,855 руб., что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 24 января на 11,36 копейки, до 75,9246 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,91 копейки, до 89,0589 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"На этой неделе укрепление рубля усилилось, а курс впервые с начала декабря 2025 года опустился ниже 10,9 за юань (фьючерс USDRUB опустился ниже 76 руб./$1). Высокие продажи валюты могут быть отчасти связаны с приближением налогового периода (28 января), в ходе которого мы ожидаем, что выплаты экспортеров в бюджет составят 0,4 трлн рублей против среднемесячных около 0,5 трлн рублей в ноябре-декабре 2025 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

"Рубль после негативного открытия активно дешевел к юаню, но вскоре стал восстанавливаться. Во второй половине торгов российская валюта вновь сдала позиции и понесла умеренные потери недалеко от дневного минимума. Поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую среду. Это сохраняет дополнительное предложение иностранной валюты, покупки которой со стороны импортеров остаются слабыми из-за традиционного для начала года снижения спроса потребителей после предпраздничного всплеска. Поэтому в ближайшие сессии пара CNY/RUB может еще раз проверить на прочность уровень 10,8 руб./юань, немного выше которого вчера был установлен минимум с начала декабря", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка оценивали результаты переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в ночь на пятницу, и находились в ожидании новостей относительно заседаний трехсторонней рабочей группы России, Украины и США, которые запланированы на пятницу и субботу в Абу-Даби.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал итоги переговоров Путина с американской делегацией. "Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными, и я бы сказал, предельно откровенными и доверительными", - сказал Ушаков журналистам.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Представители России, Украины и США в пятницу приступили к переговорам в Абу-Даби, сообщили вечером в пятницу в МИД ОАЭ. "Переговоры начались сегодня в Абу-Даби. По расписанию они продлятся два дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2025 года составило $38,1 млрд, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $59,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-ноябре 2025 года уменьшился на 13% - до $106,2 млрд по сравнению со $121,9 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит счета текущих операций в ноябре 2025 года составил $2,0 млрд, что почти в 2 раза меньше, чем в октябре ($3,9 млрд). По сравнению с ноябрем 2024 года он уменьшился в 3,9 раза.

Динамика показателя обусловлена главным образом сокращением профицита торгового баланса.

Профицит баланса внешней торговли товарами в ноябре 2025 года составил $6,8 млрд, что на 37% меньше уточненного показателя октября ($10,8 млрд) и в 1,8 раза меньше по сравнению с ноябрем 2024 года ($12,3 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основной вклад в динамику месяц к месяцу внесло сокращение экспорта минеральных продуктов, а также металлов и изделий из них. В динамике год к году ключевую роль сыграло снижение стоимостных объемов вывоза минеральных продуктов. Импорт товаров существенно не изменился.

Выводы о динамике цен в начале года можно будет сделать после выхода полных данных за январь, между тем заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Что касается январской инфляции - Банк России отмечал в конце прошлого года, что ряд разовых факторов (НДС, индексация тарифов, рост акцизов) приведут к временному ускорению роста цен в начале года. Соответственно, при принятии решений по ставке совет директоров учитывал эти факторы. Но важно дождаться полных месячных данных для формирования выводов о динамике цен в начале года", - сообщил Заботкин в телеграм-канале ЦБ.

По его словам, пока нет оснований считать, что российская экономика в последние месяцы приблизилась к проинфляционному сценарию Банка России.

В первые недели 2026 года наблюдается резкий рост цен. Так, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%, годовая инфляция на эту дату ускорилась до 6,26%. С 13 по 19 января 2026 года рост цен составил 0,45%, годовой показатель достиг 6,46%.

В 2025 году инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Банк России в феврале оставит ставку неизменной, чтобы оценить влияние повышения НДС и тарифов на инфляцию, считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

"Мы ожидаем, что на февральском заседании ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 16,0%, чтобы в том числе оценить эффекты от повышения базовой ставки НДС, тарифов и акцизов на январскую и февральскую инфляцию", - сообщил Латыпов через пресс-службу банка.

"Полагаем, что после февральского заседания цикл аккуратного и выверенного смягчения денежно-кредитной политики продолжится", - отметил он.

По его словам, важнее, как ЦБ поменяет прогнозы по траектории ключевой ставки (февральское заседание совета директоров будет опорным).

"Мы ждем, что ЦБ пересмотрит прогноз (средней ключевой ставки - ИФ) на 2027 год с 7,5-8,5% до примерно 8-10%", - подчеркнул Латыпов.

Диапазон ключевой ставки в 7,5-8,5% Банк России оценивает как нейтральный.

Банк России в декабре 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16,0% годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля.

Цены на нефть

Цены на нефть активно растут вечером в пятницу на фоне усиления опасений по поводу военных действий США против Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве растет на 2,39%, до $65,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 2,41%, до $60,78 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь со Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 23 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 1 базисный пункт, до 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу также понизилась на 1 базисный пункт и составила 15,89%, версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,46% годовых.