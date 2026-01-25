Поиск

В Еврокомиссии заявили, что ЕС и Индия приблизились к соглашению о свободной торговле

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Евросоюз и Индия вплотную подошли к успешному завершению переговоров по соглашению о свободной торговле, сообщил в воскресенье член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович.

"С уверенностью говорю, что мы приближаемся у успешному завершению наших переговоров по соглашению о свободной торговле", - написал находящийся на переговорах в Индии Шефчович в соцсети X.

Планируется, что это соглашение может быть подписано на следующей неделе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в январе называла такое соглашение "исторически беспрецедентным по охвату потребителей".

