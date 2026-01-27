Саммит ЕС-Индия пройдет в Дели, стороны могут подписать соглашение о свободной торговле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Евросоюз и Индия могут подписать во вторник соглашение о свободной торговле в рамках 16-го саммита ЕС-Индия, который состоится в Дели.

Евросоюз будут представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, с индийской стороны переговоры проведет премьер-министр Нарендра Моди.

"Индия является важнейшим партнером для ЕС. Вместе мы разделяем потенциал и ответственность за защиту международного порядка, основанного на правилах", - заявил в преддверии двусторонней встречи на высшем уровне глава Евросовета.

В Брюсселе считают, что саммит предоставит возможность укрепить стратегическое партнерство ЕС-Индия и еще больше расширить сотрудничество в ключевых областях, таких как торговля, безопасность и оборона, экологически чистый переход и сотрудничество между людьми.

В ЕС ожидают, что саммит пройдет на фоне позитивной динамики в отношениях между сторонами в последние годы и устойчивого взаимодействия в различных областях. В октябре 2025 года Совет ЕС одобрил новую стратегическую повестку отношений ЕС-Индия. Ее цель - дальнейшее развитие связей между Евросоюзом и Индией.

Планируется принять на саммите "совместную всеобъемлющую стратегическую повестку ЕС-Индия, направленную на расширение стратегического сотрудничества между сторонами в таких сферах, как процветание и устойчивое развитие, технологии и инновации, безопасность и оборона, транспортная доступность и глобальные проблемы", сообщила пресс-служба Европейского совета.

Участники встречи также обсудят торговлю в контексте переговоров по соглашению о свободной торговле, которое призвано "способствовать развитию двусторонних торговых и инвестиционных связей и обеспечить общее процветание".

Председатель Еврокомиссии заявила, что соглашение о свободной торговле ЕС с Индией обещает быть исторически беспрецедентным по охвату потребителей.

"Еще предстоит много работы. Но мы стоим на пороге исторического торгового соглашения. Некоторые называют это "матерью всех сделок". Сделкой, создающей рынок на 2 млрд человек, на долю которого придется почти четверть мирового ВВП", - сказала фон дер Ляйен, выступая 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"И что особенно важно, это обеспечит Европе преимущество первопроходца (в торговых отношениях - ИФ) с одной из самых быстрорастущих и динамичных экономик мира", - добавила глава Еврокомиссии.

Член ЕК по торговле Марош Шефчович, который вел переговоры, заявил 25 января: "С уверенностью говорю, что мы приближаемся к успешному завершению наших переговоров по соглашению о свободной торговле".

Накануне саммита официальный представитель ЕК Паула Пинью заявила журналистам, что в Еврокомиссии надеются на подписание во вторник соглашения о свободной торговле с Индией. "Ряд соглашений находятся пока в стадии переговоров, и если они будут успешно заключены, а мы работаем над этим, не покладая рук, партнерство ЕС-Индия может быть поднято на более высокий уровень", - сказала пресс-секретарь.

Заявлено также, что лидеры ЕС и Индии сосредоточат внимание на более тесном сотрудничестве в вопросах безопасности и обороны, особенно в перспективе создания специального партнерства в области безопасности и обороны. Кроме того, они обсудят региональные и глобальные вопросы, в частности, важность эффективной многосторонней системы, свободного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили в Евросовете.

В делегацию со стороны ЕС входит также высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас. Ожидается, что она подпишет в ходе саммита новое соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Индией.