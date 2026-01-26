Поиск

Brent торгуется у $65,91 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в понедельник после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,05%) до $65,91 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,82 (2,8%), до $65,88 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,08%), до $61,12 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,71 (2,9%), до $61,07 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал он.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тысяч баррелей в сутки.

"На этой неделе цены на нефть будут поддерживаться сигналами перебоев в добыче в США одновременно с сохранением геополитических рисков", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Brent WTI Иран Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });