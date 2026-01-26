Brent торгуется у $65,91 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в понедельник после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

К 8:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,05%) до $65,91 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,82 (2,8%), до $65,88 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,08%), до $61,12 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,71 (2,9%), до $61,07 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал он.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тысяч баррелей в сутки.

"На этой неделе цены на нефть будут поддерживаться сигналами перебоев в добыче в США одновременно с сохранением геополитических рисков", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.