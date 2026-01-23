Поиск

Brent подорожала до $65,15 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу американского удара по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 по московскому времени поднялась на $1,09 (1,7%), до $65,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,03 (1,74%), до $60,39 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

Позитивным фактором для цен на нефть и сырьевые товары в целом является снижение курса доллара, который с начала недели опустился к корзине основных мировых валют на 0,8%, максимальными темпами с июня.

"Поддержку нефти оказывает слабость доллара, - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep. - Прогноз для рынка остается пессимистичным, но большое число геополитических рисков и рисков для поставок означает, что такой прогноз может реализоваться лишь через некоторое время".

