Золото впервые превысило $5 тыс. за унцию, серебро также обновило рекорд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена золота в понедельник впервые превысила $5 тыс. за унцию.

К 9:02 по московскому времени она выросла на 1,8% - до $5078,54 за унцию, а в ходе сессии достигала $5093,05 за унцию.

Спотовая цена cеребра также обновила рекорд. К 9:01 она повысилась на 4,3% и составила порядка $107,64 за унцию, откатившись с внутридневного и исторического максимума в районе $109,46 за унцию.

Поддержку ценам на драгметаллы как на защитные активы оказывают опасения очередной приостановки работы правительства США.

После того как федеральные агенты застрелили человека в Миннеаполисе, представители Демократической партии в Сенате заявили, что не будут голосовать за пакет федерального финансирования без серьезной корректировки положений о внутренней безопасности.

Это повышает риск того, что Конгресс не успеет одобрить пакет до истечения срока финансирования значительной части федеральных ведомств 31 января, что вызовет частичный шатдаун.

Кроме того, инвесторы опасаются введения президентом США Дональдом Трампом 100%-х пошлин на канадский импорт в случае заключения Оттавой торгового соглашения с Китаем.

"Если Канада заключит сделку с Китаем, то мы сразу введем пошлины в 100% на все канадские товары", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, китайский бизнес, если допустить его на канадский рынок, вытеснит местные компании.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, падает на 0,5%, что также позитивно влияет на цены котируемых в американской валюте драгметаллов.

С начала года золото подорожало на 15,5%, серебро - на 44%.

