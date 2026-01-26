Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на драгметаллы продолжают обновлять исторические максимумы в ходе торгов в понедельник.

Спотовая цена золота к 15:30 по московскому времени выросла на 2% - до $5089,92 за унцию, а в ходе сессии достигала $5109,69 за унцию.

Спотовая цена cеребра также обновила рекорд, достигнув порядка $110,43 за унцию.

Стоимость платины на спотовом рынке впервые превышала $2900 за унцию. К 15:28 платина торгуется у $2888 за унцию.

Поддержку ценам на драгметаллы оказывает повышенный спрос на защитные активы на опасениях очередной приостановки работы правительства США. Средства у федерального правительства закончатся 31 января, и велик риск, что Конгресс не успеет одобрить новый пакет финансирования до этого срока. В частности, представители Демократической партии в Сенате заявили, что не будут голосовать за проект федерального финансирования без серьезной корректировки положений о внутренней безопасности - это требование было выдвинуто после того, как федеральные агенты застрелили человека в Миннеаполисе.

С начала года золото подорожало примерно на 16%, серебро - на 45%.