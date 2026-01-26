Поиск

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на драгметаллы продолжают обновлять исторические максимумы в ходе торгов в понедельник.

Спотовая цена золота к 15:30 по московскому времени выросла на 2% - до $5089,92 за унцию, а в ходе сессии достигала $5109,69 за унцию.

Спотовая цена cеребра также обновила рекорд, достигнув порядка $110,43 за унцию.

Стоимость платины на спотовом рынке впервые превышала $2900 за унцию. К 15:28 платина торгуется у $2888 за унцию.

Поддержку ценам на драгметаллы оказывает повышенный спрос на защитные активы на опасениях очередной приостановки работы правительства США. Средства у федерального правительства закончатся 31 января, и велик риск, что Конгресс не успеет одобрить новый пакет финансирования до этого срока. В частности, представители Демократической партии в Сенате заявили, что не будут голосовать за проект федерального финансирования без серьезной корректировки положений о внутренней безопасности - это требование было выдвинуто после того, как федеральные агенты застрелили человека в Миннеаполисе.

С начала года золото подорожало примерно на 16%, серебро - на 45%.

США Сенат Конгресс Миннеаполис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });