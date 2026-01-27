Поиск

Brent подорожала до $65,86 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник, трейдеры оценивают последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее.

К 14:25 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,41%) до $65,86 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,53%), до $60,95 за баррель.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива.

По оценкам аналитиков и трейдеров, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи в США за минувшие выходные составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема), отмечает Reuters.

Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в США.

"Холодная погода в США, вероятно, приведет к довольно значительному сокращению запасов нефти в ближайшие несколько недель, особенно если такие погодные условия сохранятся", - отмечает аналитик по нефтяному сектору брокерской компании PVM Тамаш Варга. По его словам, это будет поддерживать котировки.

Сдерживающее влияние на рынок оказывают сигналы сохранения достаточного предложения. Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. 19 января "Тенгизшевройл" остановил добычу на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

