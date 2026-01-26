Boeing в 2025 году увеличил поставки до 600 самолетов - максимума за семь лет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. в 2025 году увеличил поставки на 72% - до 600 коммерческих самолетов по сравнению с 348 годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Это максимальный показатель за последние семь лет (с 2018 года).

Основная часть поставок - 447 лайнеров - пришлась на семейство 737.

В четвертом квартале Boeing отправил клиентам 160 лайнеров, в том числе 117 модели 737. В октябре-декабре 2024 года эти показатели составляли соответственно 57 и 36 самолетов.

Объем заказов Boeing на конец 2025 года составлял 6,72 тыс. лайнеров. Компания получила заказы на 1075 воздушных судов (с учетом отмен).

Как сообщалось, европейский авиастроительный концерн Airbus в 2025 году поставил 793 гражданских самолета, что на 3,5% превысило показатель за предыдущий год.