Поиск

Boeing в 2025 году увеличил поставки до 600 самолетов - максимума за семь лет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. в 2025 году увеличил поставки на 72% - до 600 коммерческих самолетов по сравнению с 348 годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Это максимальный показатель за последние семь лет (с 2018 года).

Основная часть поставок - 447 лайнеров - пришлась на семейство 737.

В четвертом квартале Boeing отправил клиентам 160 лайнеров, в том числе 117 модели 737. В октябре-декабре 2024 года эти показатели составляли соответственно 57 и 36 самолетов.

Объем заказов Boeing на конец 2025 года составлял 6,72 тыс. лайнеров. Компания получила заказы на 1075 воздушных судов (с учетом отмен).

Как сообщалось, европейский авиастроительный концерн Airbus в 2025 году поставил 793 гражданских самолета, что на 3,5% превысило показатель за предыдущий год.

Boeing Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });