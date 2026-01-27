Boeing завершил IV квартал с чистой прибылью свыше $8 млрд

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в четвертом квартале 2025 года нарастил выручку в 1,6 раза и завершил период с внушительной прибылью благодаря продаже части активов Digital Aviation Solutions.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $8,22 млрд, или $10,23 на акцию, против убытка в $3,87 млрд, или $5,46 на акцию, годом ранее. Показатель включает положительный эффект от продажи сегментов Digital Aviation Solutions инвесткомпании Thoma Bravo в размере $9,6 млрд.

Скорректированная квартальная прибыль Boeing составила $9,92 на акцию, тогда как опрошенные LSEG эксперты прогнозировали убыток на уровне $0,39 на акцию.

Выручка Boeing увеличилась до $23,95 млрд с $15,24 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $22,6 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале увеличилась в 2,4 раза - до $11,38 млрд (консенсус Street Account - $10,72 млрд), поставки - в 2,8 раза, до 160 самолетов.

Производство лайнеров серии 737 выросло до 42 единиц в месяц по сравнению с 38 кварталом ранее. Компания также начала переход к выпуску восьми самолетов 787 в месяц и планирует поддерживать эти темпы.

Кроме того, она получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) на проведение завершающей стадии сертификационных летных испытаний 737-10 и по-прежнему рассчитывает поставить первый 777-9 в 2027 году.

Портфель заказов подразделения гражданских самолетов на конец года оценивался в рекордные $567 млрд и насчитывал свыше 6,1 тысячи самолетов. Общий портфель заказов также обновил рекорд, составив $682 млрд.

Продажи Boeing в сегменте оборонной и космической техники в минувшем квартале повысились на 37% - до $7,42 млрд.

Выручка компании за весь 2025 год увеличилась на 34% и составила $89,46 млрд, поставки гражданских самолетов выросли в 1,7 раза - до 600. Оба показателя обновили максимумы с 2018 года.