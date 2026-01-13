Поиск

Airbus в 2025 году увеличил поставки на 3,5% - до 793 самолетов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus в 2025 году поставил 793 гражданских самолета 91 клиенту по всему миру. Показатель вырос на 3,5% по сравнению с 2024 годом, когда было поставлено 766 лайнеров.

В частности, в 2025 году компания отправила клиентам 93 узкофюзеляжных самолета семейства A220 и 607 лайнеров A320, а также 36 широкофюзеляжных лайнеров A330 и 57 лайнеров A350.

Поставки в 2025 году незначительно превысили прогноз Airbus: в начале декабря компания ухудшила ожидания до 790 с 820 самолетов. Однако они по-прежнему остаются существенно слабее показателя доковидного 2019 года (863 лайнера).

Общее количество заказов за 2025 год составило 1000, чистое (с учетом отказов) - 889 самолетов. Совокупный портфель заказов на конец декабря насчитывал 8754 лайнера.

Airbus опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год 19 февраля.

За последние 12 месяцев капитализация Airbus выросла почти на 40% (до 171 млрд евро), тогда как фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавил около 20%.

