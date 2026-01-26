Хуснуллин заверил, что строители рассчитаются по долгам после отмены моратория

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Строители должны рассчитаться по своим долговым обязательствам после отмены моратория на штрафы за перенос сроков ввода в размере 100 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Нагрузка большая, это более 100 млрд рублей суммарно. Но будем надеяться, что застройщики выстроят свою правильную политику и постепенно будут рассчитываться", - сказал он.

Он напомнил, что мораторий был принят как антикризисная мера, призванная помочь бизнесу в сложных условиях достроить начатые объекты. При этом 2025 год показал, что меры для поддержки были приняты правильно в связи с рекордным вводом недвижимости в России, подчеркнул Хуснуллин.

"То, что мы удержались на 108 млн кв. м, говорит о том, что мы эти меры приняли правильно. Сейчас мы видим, что застройщики адаптировались к условиям. Мы видим, что штрафы за несвоевременный ввод не такие большие. Я знаю, что Минстрой собирал крупнейших застройщиков, все планируют их выплачивать, проблем здесь не видим", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что более сложным вопросом являются "штрафы за качество", которые возникали у застройщиков.

"Есть действительно вопросы, связанные с качеством, а где-то есть и просто самый настоящий "потребительский терроризм", который использовали для того, чтобы получать дополнительную выгоду юридические компании, которые этим занимались. Мы тоже дали возможность до конца до конца этого года рассчитаться по всем этим задолженностям", - сказал он.

Мораторий на штрафы для застройщиков за нарушения сроков передачи квартир был прекращен с 1 января 2026 года. Ранее этот вопрос поднимали на прямой линии с президентом. До конца 2025 года для застройщиков действовала отсрочка, которую они должны использовать для планомерного погашения сформировавшихся задолженностей, президент потребовал отсрочку не продлевать.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 21 января еще раз подчеркнул, что застройщики жилья должны выполнять свои обязательства в намеченные сроки.

"Как и договаривались, с 1 января текущего года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир в оговоренные сроки. То есть если строительные компании затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки. Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя", - говорил Путин.

На 19 января общая площадь строящейся в России недвижимости составляла 191,8 млн кв.м, из которых 115,1 млн кв.м - жилье.