Путин заявил, что ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подчеркнул, что застройщики жилья в РФ должны выполнять свои обязательства в намеченные сроки.

"Напомню о важных решениях, которые призваны дополнительно защитить интересы граждан, в том числе семей с детьми, на жилищном рынке. Как и договаривались, с 1 января текущего года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не передают ключи от квартир в оговоренные сроки. То есть если строительные компании затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки. Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

Глава государства вновь обратил внимание на необходимость проведения системной работы с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, а также на уровне федерального законодательства.

"Такую работу нужно вести постоянно, говорил об этом на нашей прошлой встрече", - подчеркнул Путин.

Ранее Минстрой РФ предложил девелоперам каждый месяц направлять ведомству структуру себестоимости своих жилых проектов.

На недавнем совещании в министерстве обсуждались вопросы о соблюдении сроков сдачи объектов и об организации погашения задолженностей по неустойкам после отмены с 1 января моратория на штрафы для застройщиков.

В Минстрое напомнили, что в настоящее время действует отсрочка, которую застройщики должны использовать для планомерного погашения сформировавшейся задолженности во избежание финансовых рисков ликвидности компаний.

По состоянию на 19 января общая площадь строящейся в России недвижимости составляет 191,8 млн кв.м, из которых 115,1 млн кв.м - жилье.