Ценовые ожидания предприятий РФ в январе обновили локальный максимум с апреля 2022 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в январе увеличивались четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний.

"Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки", - отмечает Банк России.

Минимальный прирост цен ожидают предприятия сельского хозяйства, максимальный - компании розничной торговли.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивает ЦБ.

Компании при формировании бизнес-планов на 2026 год в среднем исходят из годовой инфляции 9,3% (в январе 2025 года - 10,6% на 2025 год). Наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг.

Рост издержек предприятий в январе ускорился и в целом по экономике, и по всем отраслям. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия по-прежнему отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и логистических расходов, а также повышение НДС.

Рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги компаний в январе ускорился как в целом по экономике, так и почти во всех отраслях, за исключением добычи полезных ископаемых. В сельском хозяйстве снижение отпускных цен продолжилось четвертый месяц подряд.

ЦБ проводил опрос предприятий с 1 по 20 января 2026 года, в нем приняли участие 14,9 тыс. компаний.