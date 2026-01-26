Рубль заметно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста на прошлой неделе, обусловленного ожиданиями прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Поддержку рублю продолжала оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,9965 руб., что на 14,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 27 января на 8,55 копейки, до 76,0101 руб., и увеличил курс евро на 1,23 рубля, до 90,2877 руб.

Курс валютной пары юань/рубль может предпринять попытку закрепления выше уровня в 11 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Ослаблению рубля к юаню способствует вероятное постепенное исчезновение с рынка связанного с налоговым периодом дополнительного предложения иностранной валюты, отмечает аналитик. Во вторник будет последний день для ее продажи в режиме "TOM" ("на завтра"), чтобы получить рубли 28 января, когда будет пик фискальных платежей экспортеров.

В то же время без этого навеса предложения поступление инвалюты от экспорта может оставаться ограниченным из-за дешевой нефти, санкционных ограничений, а также большого геополитического дисконта в стоимости нефтяных поставок РФ за рубеж, указывает Бабин. Правда, обращает внимание он, это частично компенсируется рублю возросшим предложением валюты со стороны ЦБ в рамках исполнения бюджетного правила, а также традиционной для начала года слабостью импорта.

"На этом фоне в ближайшие сессии юань способен предпринять попытку закрепиться над психологически важным уровнем в 11 руб. за юань", - пишет Бабин в комментарии.

Участники рынка продолжали оценивать итоги состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на текущей неделе, также ранее заявлял спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, говорится в сообщении Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

В Кремле рассчитывают, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели.

"Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена и что это будет на неделе, в течение недели", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Ценовые ожидания предприятий в январе увеличивались четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса компаний, опубликованном в понедельник.

"Рост ценовых ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки", - отмечает Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивает ЦБ.

Компании при формировании бизнес-планов на 2026 год в среднем исходят из годовой инфляции 9,3% (в январе 2025 года - 10,6% на 2025 год). Наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг.

Рост издержек предприятий в январе ускорился и в целом по экономике, и по всем отраслям. При этом в числе значимых факторов роста затрат предприятия по-прежнему отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и логистических расходов, а также повышение НДС.

ЦБ проводил опрос предприятий с 1 по 20 января 2026 года, в нем приняли участие 14,9 тыс. компаний.

Цены на нефть начали снижаться вечером в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $65,47 за баррель, что на 0,61% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,82%, до $60,56 за баррель.

В пятницу обе марки подорожали почти на 3% после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. Ранее глава Белого дома угрожал применить силу в отношении этой страны в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Внимание участников рынка в начале недели направлено на ситуацию в США, где из-за снежной бури была приостановлена добыча нефти и газа в ряде районов. Аналитики JPMorgan оценивают объем потерянной добычи примерно в 250 тыс. баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 13 базисных пунктов, до 15,61% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в понедельник уменьшились на 1 базисный пункт и составили 15,86% и 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,4% годовых.