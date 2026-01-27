Сергей Шишкарев задумался о создании хаба по перевалке зерна в Омане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что обдумывает идею создания зернового хаба в Омане.

"Моя идея - создать хаб по перевалке зерна, возможной переработке, либо торговые операции проводить на территории Султаната Оман с последующим перераспределением, доставкой зерна в африканские страны", - сказал он телеканалу "Россия 24".

Речь прежде всего идет о восточном побережье Африки, где находится много стран-потребителей российского зерна, добавил он.

Ранее сообщалось, что в рамках разрабатываемой стратегии до 2035 года ГК "Дело" хочет присутствовать "в элеваторном и складском хозяйстве, в местах потребления зерна в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, возможно, в Нигерии, Эфиопии".

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".