Поиск

Сергей Шишкарев задумался о создании хаба по перевалке зерна в Омане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что обдумывает идею создания зернового хаба в Омане.

"Моя идея - создать хаб по перевалке зерна, возможной переработке, либо торговые операции проводить на территории Султаната Оман с последующим перераспределением, доставкой зерна в африканские страны", - сказал он телеканалу "Россия 24".

Речь прежде всего идет о восточном побережье Африки, где находится много стран-потребителей российского зерна, добавил он.

Ранее сообщалось, что в рамках разрабатываемой стратегии до 2035 года ГК "Дело" хочет присутствовать "в элеваторном и складском хозяйстве, в местах потребления зерна в Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, возможно, в Нигерии, Эфиопии".

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

Дело Оман ОАЭ Сергей Шишкарев Африка Саудовская Аравия Эфиопия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

 "Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8253 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });