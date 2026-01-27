ТМХ вернет 1% УК "Дело" Шишкареву после согласования ФАС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует вернуть основателю группы компаний "Дело" Сергею Шишкареву долю в размере 1% в ООО "Управляющая компания "Дело" после согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.

"Он (1% - ИФ) будет возвращен прежнему владельцу", - сказал Липа, отвечая на вопрос о планах относительно доли в ГК "Дело".

"Когда соответствующее решение ФАС будет принято", - добавил он.