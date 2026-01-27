Pinterest сократит штат менее чем на 15%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, намерена сократить офисные площади и менее 15% штата, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Меры направлены на поддержку трансформационных инициатив, включая перераспределение ресурсов в пользу ИИ-специалистов и команд, занятых внедрением и использованием ИИ, а также приоритизацию ИИ-продуктов и возможностей.

Завершить реализацию этих мер планируется до конца сентября.

При этом компания собирается реинвестировать средства в ключевые направления развития и стратегические возможности и зафиксировать доналоговые расходы на реструктуризацию в размере $35-45 млн, которые не будут включены в скорректированные показатели.

В апреле прошлого года штат Pinterest превышал 4,5 тыс. человек.

Акции компании дешевеют на 3,2% в ходе предварительных торгов во вторник.