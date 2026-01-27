Индекс потребдоверия в США в январе неожиданно рухнул до минимума с мая 2014 г.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 84,5 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индекса составило 94,2 пункта, а не 89,1 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали январское значение индикатора на уровне 90,9 пункта, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации в январе упал на 9,9 пункта, до минимальных примерно за пять лет 113,7 пункта.

Индикатор потребительских ожиданий снизился на 9,5 пункта - до минимальных с апреля 2025 года 65,1 пункта. Значение этого показателя ниже 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение ближайшего года.

"Доверие рухнуло в январе на фоне усугубления потребительских опасений в отношении текущей ситуации и ожиданий на будущее, - отметила старший экономист Conference Board Дана Питерсон. - Все пять компонентов индекса снизились, в результате чего он достиг минимального уровня с мая 2014 года, когда его значение составляло 82,2 пункта, и опустился ниже пандемийных глубин".