Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов на фоне дорожающей нефти

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник умеренно подрос вслед за котировками нефтью (фьючерс на Brent подорожал выше $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2781,39 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 1144,58 пункта; лидировали в росте обновившие максимум с апреля котировки ПАО "Южуралзолото" (+6,9%), а также бумаги "Московской биржи" (+3,1%), "ММК" (+2,3%), "ВК" (+2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 января, составил 76,5519 рубля (+54,18 копейки).

Новость дополняется