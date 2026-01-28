Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост на фоне ожиданий снижения геополитических рисков и позитивной динамики нефтяных цен. Локомотивами повышения выступают бумаги "Полюса" и "Норникеля" благодаря очередному витку роста мировых цен на металлы, в том числе драгоценные.

К 07:01 МСК индекс Мосбиржи составил 2792,52 пункта (+0,4%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%.

Подорожали акции "Полюса" (+2%), "Норникеля" (+1,5%), "Русала" (+1,3%), МКПАО "ВК" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели ценные бумаги МКПАО "Яндекс" (-0,3%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность. Также их внимание на этой неделе сосредоточено на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС), хотя большинство экспертов не ожидают изменения базовой процентной ставки.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное повышение (+0,26%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 28 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Южной Кореи и Гонконга подрастают на 0,5-2,2%, в то время как индексы Австралии и Японии снижаются на 0,2-0,7%.

Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

