РФ в 2025 г. в 1,6 раза увеличила экспорт готовой продукции из курятины в Саудовскую Аравию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала в Саудовскую Аравию готовой или консервированной продукции из куриного мяса на $19 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли почти в 1,5 раза до 6,3 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Оба показателя – рекордные, подчеркивается в сообщении.

РФ начала поставки этой продукции в Саудовскую Аравию в 2022 году.

"Саудовская Аравия – крупнейший рынок сбыта в регионе GCC (арабских государств Персидского залива - ИФ), характеризуемый высоким спросом на замороженные мясные продукты, такие как котлеты для бургеров, стрипсы, кебабы и т. д.", - говорится в сообщении.

