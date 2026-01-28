Рубль утром слегка дорожает в паре с юанем перед налоговыми выплатами января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль слегка дорожает благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которым до конца дня предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9145 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 6,06 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для новых попыток отката китайской валюты к декабрьским минимумам, - пишет эксперт в комментарии. - Также поддержкой рублю способны выступить ослабление доллара на мировых рынках и развитие роста нефтяных котировок (фьючерс на нефть марки Brent превысил $68 за баррель на угрозах обострения ситуации вокруг Ирана). Расширяем целевой диапазон по курсу юаня до 10,5-11,1 руб."

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал ЦБ.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду благодаря целому ряду факторов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени составляет $67,77 за баррель, что на 0,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,42%, до $62,65 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев в поставках.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск среды.