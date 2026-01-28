Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду растет в ожидании свежих новостей по украинскому урегулированию, а также на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent поднялась до $68 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%.

К 10:01 индекс Мосбиржи составил 2795,02 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1150,19 пункта (+0,5%), лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+11) (ЮГК), "Полюса" (+2,7%), "Русала" (+2,2%), "Норникеля" (+2,1%) на фоне новых рекордов цен на золото (выше $5260 за унцию) и серебро ($115 за унцию).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 января, составляет 76,5519 руб. (+54,18 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+1,4%), "ВК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции "Яндекса" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса отмечаются весьма положительные тенденции. "Очень хорошие вещи происходят с Украиной и Россией", - приводит Bloomberg слова американского президента. Однако Трамп не стал вдаваться в детали такой оценки ситуации.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи продолжает постепенный рост, но все еще остается на расстоянии от годового пика 2819 пунктов из-за геополитической неопределенности. Среда отметится операционными результатами за 2025 год ряда компаний - "Норникеля", "ИКС 5", "ТГК-1" и Henderson. Российскому рынку пока что приходится ориентироваться главным образом на корпоративные истории.

Аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов полагает, что при сохранении позитивного новостного фона индекс Мосбиржи может достичь уровня сопротивления в районе 2800 пунктов. В обратном случае возможно возобновление снижения - сначала к отметке 2720 пунктов, а затем к уровню поддержки в районе 2700 пунктов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800 пунктов.

Поддержкой рынка вступают неплохие данные ЦБ по инфляционным ожиданиям населения за январь, а также геополитика - в фокусе новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, запланированный на 1 февраля.

Отсутствие роста инфляционных ожиданий (за январь без изменений - 13,7%) вкупе с дальнейшим замедлением экономики, крепостью рубля и развитием фактической инфляции в соответствии с прогнозом ЦБ позволяют продолжить поступательное снижение ключевой ставки в феврале, особенно если опубликованные свежие недельные данные по инфляции покажут ее торможение, считает эксперт.

Лидерами роста выступают акции ПАО "Южуралзолото", обновившие максимумы за девять месяцев. Ралли цен на золото, ожидания сильных финансовых результатов и грядущая смена собственника обуславливают сильные движения в бумаге, которая за неполный январь уже выросла более чем на треть. При этом потенциал догоняющего роста (акции "второго эшелона" с задержкой реагируют на ралли в золоте) у компании еще не исчерпан: по мультипликатору P/E 2026 акции кратно дешевле "Полюса" (4,2х против 10х). При продолжающемся росте цен на золото, потенциал движения которого видится на уровне $6000 за унцию, акции ПАО "Южуралзолото" могут достичь 1 руб. за штуку, полагает Крылова.

"Позитивные ожидания по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые "голубые фишки". Полагаем, что на этом фоне индекс Мосбиржи может попытаться закрепиться выше 2800 пунктов. Мы здесь выделяем акции "Газпрома", чувствительные к геополитике и первые реагирующие на возможный позитивный исход по мере приближения нового этапа переговоров по украинскому урегулированию. Определенной поддержкой "Газпрому" служат и растущие цены на газ в Европе в условиях недостатка его в ПХГ при сохраняющихся аномальных холодах в регионе", - отметила представитель банка ПСБ.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%), причем первый обновил максимум (выше 6978 пунктов); просел индекс Dow Jones (-0,8%).

Инвесторы оценивают корпоративные отчеты и ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы по ключевой ставке (22:00 мск; большинство экспертов не ожидают ее изменений с уровня 3,5-3,75%).

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,9% за исключением не изменившегося фьючерса на Dow).

Негативное влияние на японский рынок оказывает продолжающееся укрепление иены, курс которой достиг максимума за три месяца по отношению к доллару США. Это оказывает давление на котировки акций компаний-экспортеров.

Южнокорейский индекс Kospi достиг исторического максимума.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на погодных факторах и ослаблении доллара. Цена Brent протестировала рубеж $68 за баррель, обновив максимум за четыре месяца.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,9 за баррель (+0,5% и +3% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $62,76 за баррель (+0,6% и +2,9% во вторник).

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема). Энергетическая инфраструктура и электросети оказались под серьезной нагрузкой, экспорт с побережья Мексиканского залива был прерван.

Ожидается, что погодные условия в некоторых регионах юга США задержат возобновление операций.

Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей, отмечает Trading Economics. Официальные данные по запасам нефти в США выйдут в среду в 18:30 мск.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года.