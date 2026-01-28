Ввоз золота в Гонконг из РФ в 2025 году вырос на 42%, до 92,1 т

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ввоз золота в Гонконг из России в 2025 году составил 92,1 тонны на 82 млрд гонконгских долларов ($10,5 млрд), говорится в материалах статистического департамента правительства Гонконга, специального административного района КНР.

В натуральном выражении объемы выросли на 42%, в стоимостном - в два раза.

По данным таможенной статистики Китая, ввоз золота из РФ на основную территорию страны в 2025 году подскочил в 15 раз в стоимостном выражении, до $3,3 млрд. Большая часть поставок пришлась на IV квартал.