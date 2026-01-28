Поиск

Российский "Автобан" и индийская NEPL хотят вместе участвовать в тендерах в Индии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и индийская компания Newcon Engineers Private Limited (NEPL) договорились проработать возможность совместного участия в тендерах на строительство дорог и развитие инфраструктуры в Индии. Как сообщила пресс-служба "Автобана", это закреплено в подписанном компаниями меморандуме.

""Автобан" и NEPL договорились детально проработать возможности совместного участия в тендерах на строительство дорог и развитие инфраструктуры в Индии. В рамках меморандума партнеры будут выбирать оптимальную форму сотрудничества: "Автобан" может выступить как экспертный партнер, активный соисполнитель или прямой соинвестор в проекты", - отмечается в пресс-релизе.

Детально проработать заявленные планы стороны планируют в течение двух лет, после чего условия сотрудничества планируется закрепить в отдельных юридических соглашениях.

Подписанное компаниями соглашение позволит "Автобану", обладающему опытом в реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая ГЧП, выйти на один из самых динамично растущих рынков инфраструктуры в мире. Для NEPL, имеющей глубокое понимание индийского рынка и опыт работы с национальными регуляторами, партнерство с крупным опытным холдингом усилит конкурентные позиции и расширит возможности для участия в сложных и капиталоемких проектах.

Выручка инвестиционно-строительной группы "Автобан" по МСФО в 2024 году составила 123,1 млрд рублей (-18,5%), в I полугодии 2025 года - 44,9 млрд рублей (-12,1%). Чистая прибыль группы в указанных периодах - 6,6 млрд рублей (+40,4%) и 3,6 млрд рублей (-43,4% г/г) соответственно. Существенный вклад в финансовые результаты группы внесли, в частности, контракты последних лет на строительство участков трассы М-12 на этапах от Москвы до Казани и от Казани до Екатеринбурга.

Бенефициаром группы на середину 2024 года был депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Андреев. В отчетности "Автобана" говорится, что сейчас контрольным пакетом акций группы владеет Дмитрий Кокин. "Дочка" "Автобана", занимающаяся эмиссией облигаций, ("Автобан-Финанс") ранее сообщала, что в конце сентября 2024 г. Кокин приобрел контроль над 95% ее долей и на тот момент уже имел право распоряжаться 50,0000001% акций головного АО "ИСК "Автобан".

В феврале 2025 года пресс-служба "Автобана" проинформировала, что гендиректором группы, которую в течение 25 лет возглавлял Андреев, назначена финансовый директор Юлия Штрек. Сообщалось, что Андреев возглавит совет директоров холдинга и сосредоточится на решении стратегических задач.

