Amazon сократит около 16 тысяч рабочих мест

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. сокращает около 16 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении компании сотрудникам, опубликованном в ее блоге.

"Некоторые из вас могут спросить, не начало ли это нового ритма - когда мы объявляем о масштабных сокращениях каждые несколько месяцев. У нас нет таких планов", - пишет старший вице-президент Amazon по человеческому опыту и технологиям Бет Галетти.

В конце октября прошлого года компания сократила 14 тыс. "белых воротничков", а ее глава Энди Джесси подчеркнул необходимость избавиться от лишней бюрократии за счет снижения числа операционных уровней и менеджеров.

Общий штат Amazon насчитывает 1,58 млн человек, в том числе около 300 тыс. офисных работников.

Галетти отметила, что компания продолжит нанимать персонал и инвестировать на стратегических направлениях, "имеющих критическое значение для нашего будущего".

Накануне стало известно, что Amazon закроет продовольственные магазины Amazon Fresh, автоматизированные магазины шаговой доступности Amazon Go и сосредоточится на доставке онлайн-заказов на продукты питания, а также расширении более премиальной сети Whole Foods Market, ориентированной на натуральную продукцию.

Акции Amazon дорожают на 0,4% в ходе предварительных торгов в среду.

