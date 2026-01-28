Поиск

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Большая часть краж средств мошенниками приходится на сумму до 20 тысяч рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе "Инфофорума".

"Все крупные банки внедрили в свои мобильные приложения новый функционал, он заработал с 1 октября прошлого года. Там потерпевший может подать заявление о мошеннической операции без посещения банка (...) Теперь люди с небольшими потерями до 20 тысяч рублей стали обращаться в банки. То есть, по имеющейся у нас информации, 80% хищений как раз приходится на сумму до 20 тысяч рублей", - сказал Уваров.

Согласно положению ЦБ, внедрить в свои приложения с 1 октября 2025 года "спецкнопку" должны были системно значимые кредитные организации (СЗКО) и банки, значимые на рынке платежных услуг. С помощью нее клиенты могут дистанционно подать заявлений о мошенничестве, а также получить справку об операции для предоставления в полицию. До внедрения этого функционала о хищениях на небольшие суммы большинство граждан (80%) не заявляли ни в банки, ни в ЦБ, ни в МВД.

"Банки по-разному реализовали этот функционал ("спецкнопки" - ИФ), поэтому в настоящее время Банком России проводится работа по унификации этого процесса", - сказал Уваров.

Сейчас в число СЗКО, которые должны были внедрить такую кнопку, входят 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, РСХБ , Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Совкомбанк, банк ПСБ, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Кроме 12 СЗКО, сейчас в список значимых на рынке платежных услуг входят: Озон банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", Почта банк, РНКБ, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

