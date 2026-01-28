Поиск

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 января, увеличились на 224 тысячи баррелей, дистиллятов - на 329 тысяч баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,3 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 550 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, сократились на 278 тысяч баррелей после роста почти на 1,5 млн баррелей неделей ранее.

